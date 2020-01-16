В Україні затвердили Стратегію розвитку фінансового сектору до 2025 року

Національний банк України спільно з іншими регуляторами фінансового ринку затвердили Стратегію розвитку фінансового сектору України до 2025 року.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

"Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі - регулятори), Міністерство фінансів України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб затвердили Стратегію розвитку фінансового сектору України до 2025 року", - йдеться в повідомленні.

Стратегія презентована 16 січня 2020 року за сприяння Проєкту USAID "Трансформація фінансового сектору". Документ підписали: голова Національного банку України Яків Смолій, міністр фінансів України Оксана Маркарова, голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України Тимур Хромаєв, директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут, член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг Денис Ястреб.

У Нацбанку зазначають, що метою Стратегії є забезпечення подальшого реформування та розвитку фінансового сектору України відповідно до провідних міжнародних практик та імплементації заходів, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС та іншими міжнародними зобов’язаннями України. Вона посяде місце Комплексної програми розвитку фінансового сектору до 2020 року, яка визначала пріоритетні реформи регуляторів протягом попередніх п’яти років.

"Стратегія передбачає розвиток фінансового сектору за п’ятьма основними напрямами: зміцнення фінансової стабільності; сприяння макроекономічному розвитку та зростанню економіки; розвиток фінансових ринків; розширення фінансової інклюзії; впровадження інновацій у фінансовому секторі", - зазначається в повідомленні.

Для подальшого зміцнення фінансової стабільності регулятори серед іншого спрямовуватимуть свої зусилля на посилення захисту прав кредиторів та інвесторів, запровадження плану дій BEPS, підвищення рівня корпоративного управління у фінансових установах, посилення вимог до їх внутрішнього контролю, удосконалення системи гарантування вкладів та виведення неплатоспроможних фінансових установ з ринку, впровадження ризик-орієнтованого нагляду за небанківськими фінансовими установами, регуляторних вимог у сфері регулювання та нагляду за банками та небанківськими фінансовими установами, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС тощо.

Фото: пресслужба НБУ