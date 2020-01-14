Банківські реквізити у форматі IBAN: що змінилося для українців

З понеділка банківська система країни повністю перейшла на розрахунки у міжнародному форматі. Що ж треба знати клієнтам

Із 13 січня вітчизняні банки здійснюють розрахунки виключно за міжнародним стандартом. Відповідно, рахунки клієнтів (у тому числі, і “прив’язані” до платіжних карток), переформатували під стандарти IBAN (International Bank Account Number) – міжнародного номера банківського рахунку. Для України IBAN складається із 29 літерно-цифрових символів: коду країни, контрольного розряду, коду банку і номера рахунку. Зокрема, перші дві літери ідентифікують країну-учасницю розрахунків (UA – Україна). За допомогою контрольного розряду можна перевірити правильність внесених реквізитів. Що унеможливлює випадкове зарахування коштів на чужий рахунок при помилках у оформленні транзакцій. Які ж іще переваги нового формату? І чи не додасть нововведення клопотів клієнтам банків – зокрема, м’яко кажучи, “не завжди фінансового грамотним” українцям?

Як IBAN долав шлях від ЄС до України

Спочатку код IBAN використовували для стандартизації міжбанківських розрахунків у Європейському Союзі. Та поступово до системи приєднувалися нові і нові країни. Тепер їх – понад 60. У тому числі, і майже половина колишніх республік СРСР, чиїм шляхом пішла й Україна. У 2010 році до системи приєдналися Грузія, Естонія, Казахстан, Латвія та Литва. У 2013 – Молдова і Азербайджан.

У нас же реформу почали втілювати минулого року. Зокрема, із 5 серпня банки стали відкривати нові рахунки клієнтам виключно у відповідності до вимог стандарту IBAN. При цьому у перехідний період в документах на переказ коштів можна було заповнювати реквізити “код банку” й “рахунок” у будь-яких варіаціях – і “по-старому”, і “по-новому”. Із 1 листопада застосування IBAN мало стати обов'язковим для клієнтів усіх українських банків при переказі грошей як у національній, так і в іноземних валютах, зокрема і при транскордонних операціях. Проте, НБУ переніс остаточний термін впровадження новації до 12 січня (включно).

Що ж ховається за 29 літерами і цифрами у нових рахунках? Перші 10 знаків – дві літери коду країни, двозначне контрольне число і код банківської установи (шестизначний код МФО банку). Друга група символів із 19 знаків – безпосередньо номер рахунку клієнта. При цьому перші п'ять цифр цієї групи – нулі, які “технічно” доповнюють IBAN до 29 знаків. Тобто, для усіх рахунків вони однакові. А ось останні 14 символів – безпосередньо номер вашого рахунку.

IBAN у дії: очікувані полегшення

Насамперед, ідеться про ще один – хоча й невеличкий – крок, який наближає нас до Європи. Адже нововведення дозволить гармонізувати український платіжний простір із європейським, а також допоможе модернізувати систему електронних платежів Нацбанку. Заміна двох реквізитів (МФО і номер рахунку) одним кодом зробить оформлення розрахункових документів зручнішим. Завдяки цьому клієнти банків зможуть:

за одним реквізитом ідентифікувати платника й одержувача коштів, а також банк, що їх обслуговує; уникнути помилок у реквізитах рахунків; оперативніше здійснювати перекази і отримувати кошти.

Йдеться про зручність оформлення розрахункових документів (оскільки зменшилась кількість реквізитів у платіжних дорученнях), легкість отримання переказів на валютні рахунки із-за кордону, спрощення та підвищену точність внутрішніх і закордонних вихідних переказів. Також міжбанківські платежі за цим стандартом здійснюються швидше і коштують дешевше.

Олег Гороховський

“Раніше номери рахунків в Україні були зрозумілими тільки українським банкам. І лише номера рахунку для переказу було недостатньо, необхідно було вказувати МФО банку, в якому відкрито рахунок та ЄДРПОУ одержувача. І якби ви надали реквізити рахунку, наприклад, італійцю, він би нічого не зрозумів. IBAN – це стандартна форма подання рахунку, в якій зашифровано код країни, банк і рахунок клієнта. Чимось схоже на номер карти Visa або Mastercard. Даєш рахунок будь-якому контрагенту, він передає платіжне доручення у будь-який банк світу, вказує IBAN одержувача. І платіж виконується”, – пояснює співзасновник Monobank Олег Гороховський. Отже, завдяки поки що не зовсім зрозумілій більшості українців абревіатурі наша банківська система стала зрозумілішою європейцям...

Серед інших переваг – введення Нацбанком стандарту для здійснення платежів з використанням QR-кодів для учасників платіжного ринку. Використання QR-кодів, які міститимуть відомості про IBAN, спростить оплату рахунків і обмін платіжною інформацією. До речі, користувачі сайту НБУ вже можуть випробувати систему генерування і перевірки таких QR-кодів.

Як перейти на IBAN: технічні особливості і можливі проблеми

Для більшості українців процес переходу вітчизняної банківської системи на використання рахунків міжнародного стандарту є (й залишатиметься) непомітним. Великі банки змінили реквізити на новий формат автоматично. До того ж, деякі фінустанови (зокрема, “Приватбанк”) зробили це заздалегідь, про що й поінформували клієнтів. При цьому присвоєння міжнародного номера банківського рахунку IBAN не вимагає заміни старих рахунків на нові, укладення нових договорів між банком і клієнтом, переоформлення довіреностей щодо розпорядженням рахунками тощо. Не змінюються й номери платіжних карток. Не треба міняти і сам “пластик” (аж до завершення вказаного на картці терміну її дії).

Дізнатися про новий номер рахунку можна за допомогою системи Інтернет-банкінгу або звернувшись до контакт-центру чи відділення вашого банку. До речі, кореспондент Укрінформу переконався, що на сайтах більшості великих банків є так звані “калькулятори IBAN” (для розрахунку IBAN за даними про код банку і номер облікового запису). Є такий застосунок і на сайті, спеціально створеному для перевірки правильності оформлення і достовірності міжнародних рахунків. Самостійно генерувати свій номер міжнародного рахунку доведеться тим, чий банк ще не перевів реквізити на новий формат. Такі клієнти мають самостійно внести зміни у реквізити, зазначені в документації для роботи з усіма своїми контрагентами/партнерами. Але це стосується невеликої кількості клієнтів вітчизняних банківських установ.

Також не варто хвилюватися і за те, чи внесені відомості про ваші нові рахунки до систем та реєстрів контролюючих органів, зокрема – податкової. Цим упродовж перехідного періоду займалися банки, які й повинні були надати усю необхідну інформацію щодо нових та змінених за стандартом IBAN рахунків клієнтів – платників податків.

Борис Кушнірук

“Тобто, жодних додаткових проблем перехід на новий стандарт банківських рахунків не принесе – ні громадянам, ні бізнесу, – наголошує в коментарі Укрінформу голова Експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук, – навпаки: незабаром усі відчують переваги такої системи. Адже те, що всі необхідні для переказу реквізити “зашиті” в один рахунок, пришвидшить здійснення транзакцій і унеможливить помилкові операції. Бо, побачивши (зчитавши) такий рахунок, одразу зрозуміло: до якої країни, якого банку, на рахунок якого клієнта мають надійти гроші”, – підсумував експерт.

Владислав Обух, Київ