Українські стартапи отримали спеціальну нагороду на конференції у Кремнієвій долині

Делегація українських стартаперів виявилася найбільш підготовленою серед делегацій 96 країн, які брали участь у конференції венчурних інвесторів Startup Grind Global 2020, що відбулася у Кремнієвій долині.

Про це Укрінформу повідомили в Startup Grind Kyiv - офіційному представникові в Україні мережі венчурних інвесторів Startup Grind.

"13 технологічних стартапів презентували свої рішення інвестиційним фондам, серед яких Accel Capital, Spark Capital, Craft Ventures, General Catalyst та Andreessen Horowitz під час десятої глобальної конференції венчурних інвесторів Startup Grind Global 2020, що пройшла у Кремнієвій Долині. Чотири українських стартапи потрапили до 1% найкращих компаній серед 4 000 претендентів в програму Accelerate, що проходила у межах конференції", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українська делегація отримала спеціальну винагороду від мережі Startup Grind та була визнана "найбільшою та найбільш підготовленою серед 96 країн".

У Startup Grind Kyiv наголосили, що такою кількістю зрілих компаній Україна на глобальному форумі технологічних стартапів та венчурних інвесторів була представлена вперше.

“Це спеціальна винагорода, яку ми отримали за організацію найбільшої та найкраще підготовленої делегації. Пітчі та рівень підготовки вразили менторів та інвесторів різних фондів. Очікуємо гарні історії успіху найближчим часом”, - зазначила співдиректор Startup Grind Kyiv Ханна Зенн.

Як повідомлялось, 15 українських стартапів пройшли конкурсний відбір для участі в 10-ій глобальній конференції підприємців та інвесторів Startup Grind Global 2020 у Кремнієвій долині (Каліфорнія, США).

Конкурс проводився Міністерством цифрової трансформації України спільно зі Startup Grind Kyiv за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України». До участі в конкурсі від України були запрошені стартапи, які побудували продукт, вже отримали прибуток та були готові до масштабування. Переможці отримали квиток на участь у конференції, виставковому стенді, промоучасть у конференції та pr-підтримку організаторів, а також - покриття фінансових витрат на логістику.

Startup Grind Global 2020 відбулася 9-12 лютого 2020 року. Захід відвідали понад 10 тис. осіб. Презентації відбувалися на 10 сценах у Кремнієвій долині.