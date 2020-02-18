Розігріти їжу чи охолодити морозиво: український стартап розробив диво-пристрій

Команда стартапу Neoven Electronics розробила портативний розігрівач їжі, який може робити каву, смузі та охолоджувати морозиво.

Про це йдеться в описі стартапу Neoven на краудфандинговій платформі Kickstarter.

"Компактний персональний розігрівач їжі, який також робить каву, свіжий смузі та охолоджує морозиво. Наш пристрій працює за принципом модулів, і у майбутньому ми плануємо додати нові, відповідно до запиту користувачів", - повідомляється в описі.

В описі стартапу йдеться, що для запуску проєкту команді потрібно було 20 тисяч доларів, але Neoven вже зібрав майже 90 тисяч. Серед покупців є замовники з усього світу: Японія, США, Канада, Таїланд, Австралія та ін.

Розробники Neoven подякували замовникам на своїй сторінці у Facebook та повідомили, що готуються до масового виробництва печі.

"Я хочу висловити свою вдячність за вашу підтримку для Neoven - першої портативної печі! Я дійсно ціню вашу підтримку. І моя команда та я не можемо дочекатись початку масового виробництва та доставки продукту", - йдеться в повідомленні.

Стартап заснував українець Максим Наконечний в 2017 році. Сьогодні компанія базується в Тель-Авіві, де наразі проживає Максим. Тут розробляють і складають пристрій.