У Києві стартував четвертий сезон конкурсу IT-проєктів Open Data Challenge

У Києві відкрився четвертий цикл національного конкурсу IT-проєктів на основі відкритих даних Open Data Challenge.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На мій погляд, Open Data Challenge, дійсно, знакова подія для України. Це вже четвертий сезон конкурсу, але вперше Міністерство цифрової трансформації бере участь у його проведенні", - сказав на церемонії відкриття перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб.

Водночас, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook написав, що це буде наймасштабніший цикл за всю історію конкурсу.

"Ми шукаємо 20 команд, що пройдуть інкубацію та позмагаються за призовий фонд в 3,5 млн гривень... Ми допоможемо розробникам, стартаперам, громадським організаціям та активістам використати відкриті державні дані для розробки інноваційних сервісів та продуктів, які сприятимуть вирішенню проблем українського суспільства", - зазначив він.

Заявки на участь у конкурсі приймаються до 25 березня.

Open Data Challenge — це міжнародний формат конкурсу для проєктів на основі відкритих даних, створений Open Data Institute - провідною міжнародною інституцією, що займається поширенням відкритих даних у світі. Конкурс вперше стартував в Україні у 2017 році. За три роки було подано понад 500 проєктів, 40 команд пройшли інкубацію (підтримку та розробку), а 14 переможців отримали сумарно 6,5 мільйона гривень і продовжують розвиток своїх проєктів.

Цьогорічний призовий фонд становить 3,5 мільйона гривень. Конкурсанти розпочнуть інкубацію у травні. Переможців оберуть у вересні, оцінювати проєкти будуть закордонні та українські експерти у сфері відкритих даних.