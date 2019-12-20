Електровелосипед, дрон і зубна щітка: Україна обрала 15 стартапів для Кремнієвої долини

Міністерство цифрової трансформації України спільно із Startup Grind Kyiv за підтримки USAID обрали 15 переможців конкурсу Open Call Pitch Event для участі у глобальній конференції у США.

Про це сказав заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков на брифінгу 19 грудня в Києві, повідомляється в пресрелізі, який має в своєму розпорядженні Укрінформ.

“Обрали тих, хто довів, що робить проєкти на глобальний світ, які мають чітку ціль, на що підуть інвестиції, і можуть коротко і чітко представити свою бізнес-модель. Для Мінцифри розвиток України як потужного світового it-центру є пріоритетом номер один”, - сказав він.

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У відомстві повідомили, що переможці представлять Україну на 10-й глобальній конференції підприємців та інвесторів Startup Grind Global 2020 у Кремнієвій долині у США.

Серед стартапів є різні проєкти: електровелосипед, дрон, який допомагає збільшити врожайність і зменшити обсяги використання добрив в агросекторі, екологічна зубна щітка та інші.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство цифрової трансформації України планує створити Фонд фондів для фінансування вітчизняних стартапів.