У США представили концепцію футуристичного е-літака

Нью-йоркський дизайнер Джо Дусет розробив концепт моделі електричного реактивного літака Her0 Zero Emissions Airplane.

Про це повідомляє CNN.

"Модель літака Her0 Zero Emissions Airplane побудована на використанні електричних пропелерів, які розташовані у задній частині літака, що забезпечують тягу літального апарату, а широкі крила літака у свою чергу, які закінчуються об’ємними, перевернутими вінглетами, забезпечують підіймальну силу", - йдеться у повідомленні.

На розробку концепції даного літака автора надихнули його постійні бізнес-подорожі на короткі дистанції.

Джо Дусет поставив собі за мету розробити щось, що могло б допомогти здійснювати перельоти без типових авіаційних шкідливих викидів у повітря.

За його словами, сам концепт літака поєднує у собі практичну та естетичну цілі.

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Як зазначає CCN, Her0 Zero Emissions Airplane є однією з декількох електричних концепцій, які були представлені за останні роки у той час, як авіагалузь шукає шляхи для подальшого зростання, але при цьому намагається знизити негативний вплив на навколишнє середовище.

Нині ще невідомо чи ідея Дусета коли-небудь буде реалізована чи залишиться концептом.

Як повідомляв Укрінформ, у Канаді випробували перший у світі приватний електролітак.