У США представили концепцію футуристичного е-літака
Про це повідомляє CNN.
"Модель літака Her0 Zero Emissions Airplane побудована на використанні електричних пропелерів, які розташовані у задній частині літака, що забезпечують тягу літального апарату, а широкі крила літака у свою чергу, які закінчуються об’ємними, перевернутими вінглетами, забезпечують підіймальну силу", - йдеться у повідомленні.
На розробку концепції даного літака автора надихнули його постійні бізнес-подорожі на короткі дистанції.
Джо Дусет поставив собі за мету розробити щось, що могло б допомогти здійснювати перельоти без типових авіаційних шкідливих викидів у повітря.
За його словами, сам концепт літака поєднує у собі практичну та естетичну цілі.
Як зазначає CCN, Her0 Zero Emissions Airplane є однією з декількох електричних концепцій, які були представлені за останні роки у той час, як авіагалузь шукає шляхи для подальшого зростання, але при цьому намагається знизити негативний вплив на навколишнє середовище.
Нині ще невідомо чи ідея Дусета коли-небудь буде реалізована чи залишиться концептом.
Як повідомляв Укрінформ, у Канаді випробували перший у світі приватний електролітак.