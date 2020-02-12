Майбутнє поруч: Airbus показав модель футуристичного літака

Airbus показав на авіасалоні в Сінгапурі модель економічного літака майбутнього.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Літак схожий на сокола, з двома двигунами, розташованими позаду, він добре б виглядав у „Зоряних війнах“", - йдеться у повідомленні.

Модель, яку показали в Сінгапурі, — це авіаційний демонстратор Maveric. Її тестують з червня 2019 року.

Конструкція за схемою змішаного крила робить аеродинамічний опір меншим, що знижує витрату палива.

Airbus стверджує, що Maveric буде на 20% економічнішим, ніж літаки аналогічного розміру «класичної» конструкції.

Крім того, змішане крило дає пасажирові більше особистого простору, в тому числі місця для ніг, зазначили в Airbus.

Чи будуть в літаку ілюмінатори або замість них поставлять відеоекрани, концерн поки не вирішив.

Фото: SeongJoon Cho / Bloomberg