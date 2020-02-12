Майбутнє поруч: Airbus показав модель футуристичного літака
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Укрінформ
Airbus показав на авіасалоні в Сінгапурі модель економічного літака майбутнього.
Про це повідомляє Bloomberg.
"Літак схожий на сокола, з двома двигунами, розташованими позаду, він добре б виглядав у „Зоряних війнах“", - йдеться у повідомленні.
Модель, яку показали в Сінгапурі, — це авіаційний демонстратор Maveric. Її тестують з червня 2019 року.
Конструкція за схемою змішаного крила робить аеродинамічний опір меншим, що знижує витрату палива.
Airbus стверджує, що Maveric буде на 20% економічнішим, ніж літаки аналогічного розміру «класичної» конструкції.
Крім того, змішане крило дає пасажирові більше особистого простору, в тому числі місця для ніг, зазначили в Airbus.
Чи будуть в літаку ілюмінатори або замість них поставлять відеоекрани, концерн поки не вирішив.
Фото: SeongJoon Cho / Bloomberg