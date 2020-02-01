Airbus виплатить €3,6 мільярда штрафу у справі про підкуп

Airbus погодився виплатити штраф у €3,59 мільярда у справі про корупцію, в якій цю авіабудівну компанію звинуватили силові структури Великої Британії, Франції та США.

Про це повідомляється на сайті компанії.

«Airbus погодився виплатити штраф у розмірі 3 598 мільйонів євро плюс відсотки та витрати владі Франції, Великої Британії та США», - йдеться у повідомленні.

Британському Бюро по боротьбі з великим шахрайством компанія виплатить €984 млн, Національній фінансовій прокуратурі Франції - €2,083 млрд, Мін'юсту і Держдепу США - €526 млн і €9 млн відповідно.

Розслідування щодо Airbus почалося ще в 2016 році, коли компанію звинуватили у хабарництві в більш як десяти країнах під час виходу на нові ринки.