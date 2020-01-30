Apple та Broadcom оштрафували за крадіжку патентів більше як на $1 мільярд

Журі присяжних при федеральному суді Лос-Анджелеса присудили Каліфорнійському технологічному інституту $1,1 мільярда, які мають виплатити компанії Apple та Broadcom за використання запатентованих технологій вишу.

Про це повідомляє NBC Los Angeles.

“У середу журі присяжних у Лос-Анджелесі присудили Каліфорнійському технологічному інституту 1,1 мільярда доларів, які повинні виплатити Apple та Broadcom за використання чотирьох запатентованих технологій університету щодо передачі даних через Wi-Fi”, - йдеться у повдіомленні.

Так, компанія Apple повинна заплатити 837 мільйонів доларів, а компанія-постачальник компонентів для пристроїв Apple - Broadcom заплатить 270 мільйонів доларів.

Зазначається, що у 2016 році Каліфорнійський технологічний інститут подав позов до суду на вказані компанії. У документі йшлося про те, що в таких пристроях від Apple як iPhones, iPads, iPods, Apple Watches та комп'ютери Мас, використовуються деталі від Broadcom, які нібито порушують технологічні патенти самого вишу.

В Apple та Broadcom наразі не прокоментували рішення журі.