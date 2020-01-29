Податок для Netflix, Google та Apple: у Раді не хочуть затягувати із розглядом

У Верховній Раді ще не визначити дати розгляду законопроєкту щодо запровадження 20% ПДВ на послуги від компаній-нерезидентів України, зокрема Google, Apple і Netflix, у профільному комітеті та на пленарному засіданні, але водночас не планують зволікати з його ухваленням.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики та автор законопроєкту Данило Гетманцев (фракція “Слуга народу”).

"Ще не визначено дати. Законопроєкт же тільки був поданий (19 грудня 2019 року документу було зареєстровано у парламенті – ред.), ми ще збираємо висновки до нього", - сказав він.

Водночас на запитання, чи можливе ухвалення цього законопроєкту під час третьої сесії, яка триватиме до 17 липня, парламентарій відповів: "Поки не знаю. Тобто ми не можемо сказати, що цей законопроєкт є пріоритетним для нас, однак зволікати із ним також, на мою думку, не варто".

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №2634, який пропонує ввести податок на додану вартість у розмірі 20% на електронні послуги, які надаються фізичним особам від компаній-нерезидентів України, таких як Google, Facebook або і Netflix.

У пояснювальній записці до законопроєкту повідомляється, що діяльність компаній-нерезидентів, що надають діджитал-послуги проводиться без належного оподаткування, призводить до втрат державного бюджету та створює неконкурентне середовище для резидентів-платників.

Законопроєктом пропонується доповнити Податковий кодекс України нормами, що визначають порядок оподаткування податком на додану вартість електронних послуг, що постачаються нерезидентами фізичним особам, місце постачання яких розташоване на митній території України, зокрема: визначити перелік електронних послуг; включити нерезидентів до переліку осіб, які реєструються платниками податку на додану вартість; встановити правила визначення місця постачання електронних послуг (B2C); встановити форму та визначено порядок надсилання податкового повідомлення нерезиденту та скарги на таке рішення; визначити спрощену процедуру реєстрації платника ПДВ для постачальників-нерезидентів, яка може здійснюватися віддалено в електронній формі на спеціально розробленому веб-порталі; визначити правила податкового обліку з податку на додану вартість для нерезидентів, що надають фізичним особам електронні послуги, місце постачання яких розташовано на митній території України; звільнення від обов'язку нерезидента реєструвати податкові накладні; передбачити сплату податкового зобов’язання для нерезидента в іноземній валюті.