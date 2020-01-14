Комітет Ради підтримав скасування пільги з ПДВ для імпорту обладнання "зелених" станцій

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав скасування пільги, якою імпорт енергетичного обладнання для сонячних та вітроелектростанцій звільнявся від сплати ПДВ.

Про це написав у Facebook голова парламентського комітету з енергетики та ЖКП Андрій Герус.

"Раніше у попередньому парламенті цю ПДВ-пільгу пробували проштовхнути у законопроєкт про захист дітей, а потім її таки проштовхнули разом із правкою про ПДВ-пільгу для електрокарів. Вигодонабувачами цієї пільги були компаніі, які будували СЕС та ВЕС і запускалися за найвищими у світі «зеленими» тарифами", - написав Герус.

Він вказав, що тариф на сонячну електроенергію в Україні становить 15 євроцентів, у Німеччині - 4,7 євроцентів, а в Узбекистані - 6 євроцентів.

"Програвали від цієї пільги українські виробники енергетичного обладнання, які сплачували все вхідне ПДВ і були у гірших умовах у порівнянні з імпортом. Такі заводи є у Вінниці, Краматорську тощо. Також програвав український державний бюджет, у який через цю пільгу не надійшло близько 10 млрд грн у 2019 році. Неприємно дивує, наскільки пасивну позицію з приводу скасування таких олігархічних пільг, займає Міністерство фінансів, яке потім не може звести бюджет і економить на лікарях, вчителях та пенсіонерах. Сподіваюся, ми у парламенті вже найближчим часом проголосуємо законопроєкт 1210 із відповідними правками комітету", - наголосив Герус.

Як повідомлялося, раніше Мінфін заявив, що через пільги для імпорту сонячних батарей та вітряків доходи державного бюджету на 10,4% не досягли планових показників з ПДВ.