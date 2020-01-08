У "зелену" енергетику України торік інвестували близько 3,7 мільярда €

В Україні у 2019 році інвестовано близько 3,7 млрд євро у 4500 МВт потужностей відновлюваної електроенергетики.

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження (Держенергоефективності).

"У 2019 р. близько 3,7 млрд євро інвестовано у рекордні 4500 МВт потужностей відновлюваної електроенергетики в Україні", - йдеться у повідомленні.

За оперативними даними Держенергоефективності станом на 1 січня 2020 року, в січні-грудні минулого року встановлено такі нові об’єкти відновлюваної електроенергетики: СЕС - загальною потужністю 3537 МВт; СЕС домогосподарств (на кінець року з урахуванням темпів розвитку) - 243 МВт; ВЕС - 637 МВт; об’єкти на біомасі/біогазові установки - 73 МВт; об’єкти малої гідроенергетики - 15 МВт.

"Реалізовані проекти (у 2019 році – ред.) дозволили збільшити загальну потужність "зеленої" електроенергетики в Україні у 3 рази, а саме – до 6,8 ГВт", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: У Мелітополі запустили сонячну електростанцію потужністю 33 МВт

Згідно з даними агентства, загальна потужність "зеленої" електроенергетики в Україні у 2014 році становила 967 МВт. У 2015 році введено 32 МВт об’єктів відновлювальної електроенергетики, у 2016 році – 136 МВт, у 2017 році – 291 МВт, у 2018 році – 848 МВт, у 2019 році – 4505 МВт.

"З початку 2015 року введено близько 5800 МВт та залучено приблизно 4,9 млрд євро інвестицій", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що завдяки інвестиціям, активності бізнесу, стимулам та освоєнню потенціалу цієї сфери, у 2019 році Україна піднялася на 8-ме місце у рейтингу інвестиційної привабливості "зеленої" енергетики країн, що розвиваються, а в 2018 році країна займала 63-тю сходинку.

У Держенергоефективності зауважують, що загалом, діючі потужності "чистої" енергетики дозволяють щорічно виробляти понад 8,4 млрд кВт-год електроенергії (біля 5,5% від загального виробництва) та забезпечувати електричною енергією понад 3,3 млн домогосподарств.