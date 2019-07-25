У Мелітополі запустили сонячну електростанцію потужністю 33 МВт

Компанія UDP Renewables ввела в експлуатацію СЕС “Скіфія-Солар-2” потужністю 33 МВт. Вартість проєкту - 21,58 млн євро.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Компанія UDP Renewables, що входить до складу інвестиційної групи UFuture, ввела в промислову експлуатацію нову сонячну електростанцію “Скіфія-Солар-2” у Мелітополі (Запорізька обл.) потужністю 33,1 МВт. До проєкту залучили 21,58 млн євро інвестицій, - йдеться у повідомленні.

СЕС “Скіфія-Солар-2” займає площу 50 га та обладнана понад 91 тис. сонячних панелей компанії JA Solar. Станція вироблятиме майже 42 тис. МВт-год. на рік - цього достатньо, щоб забезпечити електроенергією 13 300 домогосподарств.

"Скіфія-Солар-2” є другою чергою проєкту “Скіфія-Солар”, реалізацію якого компанія розпочала у 2018 році. Потужність двох черг Скіфії – 46 МВт, а загальна сума інвестицій у дві черги – 31,68 млн євро.

"При будівництві станції ми традиційно співпрацювали з українськими виробниками обладнання та послуг, вартість яких склала 288,5 млн грн. У ході будівництва та експлуатації об’єкту на різних етапах було створено 315 робочих місць”, – прокоментував керівний партнер компанії UDP Renewables Сергій Євтушенко.

UDP Renewables – інвестиційно-девелоперська компанія в галузі відновлюваної енергетики. Диверсифікуючи ресурси та розміщення своїх об’єктів, UDP Renewables планує вже до 2022 року стати одним із найбільших виробників чистої енергії в Україні з загальною потужністю електростанцій понад 300 МВт. UDP Renewables входить до складу інвестиційної групи UFuture, яка об’єднує компанії та соціальні проєкти.