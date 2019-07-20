У Німеччині частка “зеленої енергетики” перевищила генерацію ТЕС та АЕС

У I півріччі в Німеччині частка електроенергії, виробленої гідро-, сонце-, та вітряними станціями (а також із біомаси) перевищила сумарно обсяг електроенергії ТЕС та АЕС.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Уперше за підсумками півріччя в Німеччині з відновлюваної енергетики в мережу надійшло більше електроенергії, ніж дали теплова та атомна генерації разом узяті. У підсумку 47,3% струму, який користувачі отримували зі своїх розеток, припало на "зелену енергетику", а 43,4% - на те, що генерували теплоелектростанції та АЕС", - ідеться у повідомленні.

Виробництво решти електрики забезпечило використання газу та - значно меншою мірою - нафти. Такі дані оприлюднив Інститут сонячно-енергетичних систем Товариства імені Фраунгофера.

За словами співробітника аналітичного центру Agora Energiewende Фабіана Гайна, причин такої ситуації чимало, тож говорити про тривалу тенденцію поки передчасно. Перша половина цього року виявилась особливо вітряною, в результаті обсяги електроенергії, виробленої вітряками, зросли приблизно на 20% порівняно з тим самим періодом минулого року. Водночас генерація електроенергії з використанням сонячних батарей зросла на 6%, а на газових ТЕС - на 10%.

Нарощування обсягів електрики, що виробляється з енергії сонця й вітру, і зниження потужностей вугільних електростанцій призвели до скорочення викидів вуглекислого газу. За даними Федерального об'єднання підприємств енерго- і водопостачання (BDEW), у першій половині 2019 року цей показник був приблизно на 15% нижчим, ніж за аналогічний період 2018-го.

Утім, стосовно планів довести до 2030 року частку "зеленої енергетики“ в енергобалансі Німеччини до 65% в BDEW наголошують, що цієї мети можна буде досягти тільки за умови форсованого переходу на альтернативні джерела енергії.