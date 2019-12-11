У Канаді випробували перший у світі електролітак

Канадський оператор гідропланів Harbour Air оголосив про успішне випробування першого приватного електролітака.

Про це повідомляє ВВС.

«Гідролітак з повністю електричним приводом вилетів у Ванкувер, Канада», - йдеться в повідомленні.

У коротких випробувальних польотах брав участь літак DHC-2 De Havilland Beaver з шістьма пасажирами, оснащений електродвигуном на літій-іонних батареях, які Harbour Air надала американська компанія magniX.

Як підкреслюють оператори, це був перший у світі приватний політ авіасудна з електричним приводом.

«Цей історичний політ знаменує початок третьої ери в авіації - ери електрики», - йдеться у спільній заяві Harbor Air і magniX.

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Як зазначається, електрифікація літальних суден може допомогти скоротити викиди вуглекислого газу в авіаційному секторі та сприяти в боротьбі за клімат.

Harbour Air сподівається електрифікувати весь свій парк до 2022 року, якщо компанії вдасться отримати сертифікати безпеки й дозволу.