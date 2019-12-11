У Канаді випробували перший у світі електролітак
Про це повідомляє ВВС.
«Гідролітак з повністю електричним приводом вилетів у Ванкувер, Канада», - йдеться в повідомленні.
У коротких випробувальних польотах брав участь літак DHC-2 De Havilland Beaver з шістьма пасажирами, оснащений електродвигуном на літій-іонних батареях, які Harbour Air надала американська компанія magniX.
Як підкреслюють оператори, це був перший у світі приватний політ авіасудна з електричним приводом.
«Цей історичний політ знаменує початок третьої ери в авіації - ери електрики», - йдеться у спільній заяві Harbor Air і magniX.
Як зазначається, електрифікація літальних суден може допомогти скоротити викиди вуглекислого газу в авіаційному секторі та сприяти в боротьбі за клімат.
Harbour Air сподівається електрифікувати весь свій парк до 2022 року, якщо компанії вдасться отримати сертифікати безпеки й дозволу.