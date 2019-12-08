На виставці у Ганновері показали безпілотний трактор

На аграрній виставці у Ганновері було презентовано безпілотний трактор Magnum ACV, від америкнської компанії Case IH.

Про це повідомляє газета “Агробізнес Сьогодні”.

Зазначається, що трактор Magnum ACV оснащений 6-циліндровим двигуном FPT Industrial Cursor 9 потужністю 370 к.с. (макс. 419 к.с.). Трансмісія CVXDrive забезпечує швидкість 50 км/год у режимі ECO.

Видання зазначає, що на українських полях його роботу можна буде побачити ще не скоро, адже це лише проект 5-ти річної роботи конструкторів. Після виставки він відправиться не в поля, а в музей.

Фото: Агробізнес Сьогодні.