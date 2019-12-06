У Німеччині представили концепт надрукованого на 3D-принтері електрокара
Про це повідомляє Naked Science.
"Німецька компанія BigRep представила концепт маленького автомобіля, що складається з 14 деталей, надрукованих на 3D-принтері. Проєкт назвали Loci", - йдеться в повідомленні.
Як зазначає портал, сам автомобіль оснащений електричною силовою установкою, проте розробники не надали про неї жодної інформації, так само як і про систему автономного управління.
Загальновідомо, що електрокар зможе запропонувати чимало зручних функцій, а саме бездротову зарядку для смартфона і медіацентр з сенсорним екраном.
Наголошується, що Loci показали в трьох варіантах.
Перший є одномісним авто, яке можна використовувати, наприклад, для поїздок університетським містечком.
Версія для «великого міста» має два пасажирських місця.
Третій варіант можна використовувати для пересування аеропортом.
Фото: Loci / BigRep