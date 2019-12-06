У Німеччині представили концепт надрукованого на 3D-принтері електрокара

Німецька компанія BigRep представила концепт маленького електрокара, деталі якого були надруковані на 3D-принтері.

Про це повідомляє Naked Science.

"Німецька компанія BigRep представила концепт маленького автомобіля, що складається з 14 деталей, надрукованих на 3D-принтері. Проєкт назвали Loci", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає портал, сам автомобіль оснащений електричною силовою установкою, проте розробники не надали про неї жодної інформації, так само як і про систему автономного управління.

Загальновідомо, що електрокар зможе запропонувати чимало зручних функцій, а саме бездротову зарядку для смартфона і медіацентр з сенсорним екраном.

Наголошується, що Loci показали в трьох варіантах.

Перший є одномісним авто, яке можна використовувати, наприклад, для поїздок університетським містечком.

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Версія для «великого міста» має два пасажирських місця.

Третій варіант можна використовувати для пересування аеропортом.

Фото: Loci / BigRep