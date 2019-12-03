Jaguar презентував новий спорткар

Британський автовиробник Jaguar представив купе F-Type.

Про це повідомляє портал Motor.

Оновлений Jaguar F-Type

"Фірма Jaguar провела презентацію оновленого купе F-Type", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, сам спорткар отримав нижчий ніс з тонкими горизонтальними світлодіодними фарами, збільшені повітрозабірники бампера, видозмінений капот і крила.

Позаду купе F-Type найпростіше впізнати за іншою формою ліхтарів без круглих вставок.

Базовий спорткар з заднім приводом зберіг 300-сильний дволітровий двигун V4.

При цьому для ринку США буде доступна повнопривідна версія з 385-сильним трилітровим V6, а модифікації з 5,0-літровим компресорним V8 як і раніше видають до 575 кінських сил.

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Найшвидше купе здатне розганятися з місця до 100 кілометрів на годину за 3,7 секунди й досягати максимальної швидкості 300 кілометрів на годину.

Ціни на оновлений F-Type у Великій Британії стартують з 54 тисяч фунтів стерлінгів.

У Європі купе доступне до замовлення зі стартовою ціною 64,2 тисячі євро, а кабріолет обійдеться мінімум в 71,2 тисячі євро.