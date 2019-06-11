Jaguar відкликає майже три тисячі електрокарів через проблему з ПЗ

Автовиробник Jaguar відкликав близько 3000 електричних кросоверів I-PACE через проблему з програмним забезпеченням

Про це повідомляє портал Cars.

Як зазначається, йдеться про близько 3 тисячі моделей I-PACE, які випущені за цей рік.

Проблема полягає у програмному забезпеченні, яке пов’язане з відмовою системи гальмування.

Саме рекуперативна система електропозашляховика може вийти з ладу, що, у свою чергу, може призвести до збільшення затримки у часі між тим, як водій гальмує, та як транспортний засіб сповільнює свою швидкість.

Зазначається, що автомобілісти зможуть у дилерських центрах безкоштовно оновити ПЗ для розв'язання вказаної проблеми.

Фото: jaguar