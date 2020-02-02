Майже 40% японських банків зазнавали кібератак

Більшість банків, які працюють у Японії, визнали, що вони не готові протистояти кібератакам.

Про це повідомляє NHK.

«Проведене Центробанком Японії опитування виявило, що приблизно 60% фінансових інститутів країни не мають достатньої кількості працівників для проведення заходів протидії кібератакам», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, Центробанк Японії опитав 402 фінансових установ щодо того, чи зазнавали вони кібератакам і яких заходів у зв'язку з цим уживали.

39% опитаних заявили, що вони стали об'єктами кібернападів у період між 2017-м і 2019 роками.

Водночас 59% установ визнали, що не мають достатньої кількості працівників для розвитку системи захисту і протидії кібератакам.

Читайте також: Україна та Японія провели другий раунд кіберконсультацій

Як повідомлялося, фахівці Урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA посіли 4-те місце на міжнародних навчаннях з кібербезпеки Cyber Shield 2019, які проводилися у столиці Туреччини Анкарі 19-20 грудня 2019 року.

Загалом на навчаннях були представлені 19 команд із 16 країн Європи та Азії.