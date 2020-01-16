Чехія виведе на орбіту свій супутник

Чехія у найближчі роки планує запустити на орбіту Землі власний штучний супутник.

Про це повідомляє Radio Praha

«Чеська Республіка могла б відправити в космос власний супутник протягом кількох найближчих років. Він би влився у загальну систему супутникового центру НАТО SATCEN», - йдеться в повідомленні.

Цей супутниковий центр перебуває в структурі чеської військової розвідки і веде збір і аналіз інформації як для потреб Північноатлантичного альянсу і армії Чехії, так і для інших чеських організацій.

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Як заявила прессекретарка Служби військової розвідки Альжбета Рієтофова, програмою, що розробляється, у перспективі передбачений запуск кількох чеських супутників.

Повідомляється, що отримувані SATCEN дані спостережень використовуються не тільки оборонними підрозділами, але також, наприклад, службами порятунку, пожежною охороною або при усуненні наслідків хімічних аварій.