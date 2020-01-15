Китай запустив новий супутник дистанційного зондування Землі

Китай вивів на орбіту новий оптичний супутник дистанційного зондування Землі.

Про це повідомляє Сіньхуа.

"У середу вранці Китай вивів на намічену орбіту новий оптичний супутник дистанційного зондування Землі для комерційного використання з космодрому Тайюань провінції Шаньсі на півночі Китаю", - йдеться в повідомленні.

Апарат був запущений за допомогою ракети-носія "Чанчжен-2D".

Новий супутник розроблений китайською компанією супутникових технологій Chang Guang Satellite Technology Co. Ltd, він має надшироке охоплення і високу роздільну здатність, а також здатний до високошвидкісного зберігання і передачі даних.

Апарат працюватиме поряд з 15 виведеними на орбіту супутниками сімейства, що формують супутникове сузір'я, яке надаватиме дані і послуги дистанційного зондування для урядових і промислових користувачів.