Китай запустив новий супутник дистанційного зондування Землі
Про це повідомляє Сіньхуа.
"У середу вранці Китай вивів на намічену орбіту новий оптичний супутник дистанційного зондування Землі для комерційного використання з космодрому Тайюань провінції Шаньсі на півночі Китаю", - йдеться в повідомленні.
Апарат був запущений за допомогою ракети-носія "Чанчжен-2D".
Новий супутник розроблений китайською компанією супутникових технологій Chang Guang Satellite Technology Co. Ltd, він має надшироке охоплення і високу роздільну здатність, а також здатний до високошвидкісного зберігання і передачі даних.
Апарат працюватиме поряд з 15 виведеними на орбіту супутниками сімейства, що формують супутникове сузір'я, яке надаватиме дані і послуги дистанційного зондування для урядових і промислових користувачів.