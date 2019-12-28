Японія відклала роботи з вилучення ядерного палива на "Фукусімі-1"

Уряд Японії переглянув графік робіт на закритій АЕС "Фукусіма-1", відтермінувавши вилучення відпрацьованого ядерного палива.

Про це інформує NHK.

"Уряд Японії прийняв рішення про відстрочення тривалістю до п'яти років вилучення ядерного палива з басейнів витримки двох реакторів пошкодженої атомної електростанції "Фукусіма дай-іті" ("Фукусіма-1" - ред.)", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, згідно з новим графіком, вилучення відпрацьованого ядерного палива реактора №1 буде відкладено на чотири-п'ять років. Таким чином, реалізація нового плану розпочнеться у 2027-му або 2028 фінансовому році.

На реакторі №2 аналогічні роботи відкладаються на строк від одного до трьох років. Відповідно, почати їх передбачається у 2024-2026 роках.

"Відстрочення викликані змінами у виконанні робіт щодо запобігання розповсюдженню радіоактивного пилу", - вказує NHK.

Як повідомлялося, аварія на АЕС "Фукусіма-1" сталася в березні 2011 року, коли внаслідок удару цунамі на станції вийшли з ладу системи енергопостачання й охолодження.

У результаті у трьох енергоблоках розплавилося паливо, яке пропалило захисні корпуси реакторів. Великі території в Японії зазнали радіоактивного забруднення, з району розміщення станції довелося евакуювати десятки тисяч людей.