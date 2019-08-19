Космічні війни: Японія планує запустити оборонний супутник

Японський уряд розглядає можливість запуску супутника для перехоплення військових супутників інших країн в разі надзвичайної ситуації.

Про це повідомляє The Japan News з посиланням на The Yomiuri Shimbun.

"Уряд планує прийняти офіційне рішення про введення такого супутника, що здатен перехоплювати інші, до кінця наступного фінансового року, щоб його можна було запустити в середині 2020-х років", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, таке рішення пов’язане із загрозою військового протистояння в космосі, яка швидко зростає, і тим, що Росія і Китай, вже ведуть розробку бойових військових супутників.

На даний момент Сили самооборони Японії розширили використання космосу, головним чином, запустивши супутники, що займаються збором інформації та передачею даних. Однак оборонних можливостей вони не мають.

“У наших супутників зараз немає оборонних можливостей”, — наголошує представник міністерства оборони країни.

В даний час в Японії вже ведуться розробки технологій, необхідних для виведення з ладу електроніки інших супутників, а також захисту власних супутників від подібних атак.

"Японія повинна повністю використовувати свої власні технологічні можливості", - зазначило урядове джерело.