Біля кордону Гонконгу супутник “спіймав” бронетехніку і військових Китаю

У кількох кілометрах від кордону Гонконгу зосереджена велика кількість бронетехніки і китайських воєнізованих формувань.

Про це свідчать знімки супутника, повідомляє CNN.

«Китай розмістив велику кількість воєнізованих формувань недалеко від кордону з Гонконгом», - йдеться у публікації.

У середу журналісти телеканалу бачили представників Народної озброєної поліції (PAP) у формі зі щитами і кийками на стадіоні в Шеньчжені, де проходить межа Гонконгу з іншим Китаєм.

PAP – це воєнізована сила, що складається з 1,5 мільйона осіб, яку уряд регулярно використовує для придушення протестів у межах своїх кордонів. Вони знаходяться під командуванням центральної військової комісії Китаю, котру очолює президент КНР Сі Цзіньпін.

Офіцер PAP повідомив CNN, що сили прибули на тимчасове завдання і залишились на спортивному стадіоні. Він не пояснив, чому вони там дислокуються.

Як відомо, у Гонконзі вже два місяці тривають масові акції протесту. За даними організаторів, у них узяли участь понад мільйон людей.

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За останні кілька днів протестів поліція заарештувала щонайменше 149 демонстрантів.

Президент США Дональд Трамп заявив, що до досягнення домовленостей зі США з торгівлі Китай повинен проявити гуманність до Гонконгу.