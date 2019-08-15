Трамп закликав Китай проявити гуманність до Гонконгу

Трамп закликав Китай проявити гуманність до Гонконгу

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп заявив, що до досягнення домовленостей зі США з торгівлі Китай повинен проявити гуманність до Гонконгу.

Про це він написав у Twitter 14 серпня.

"Мільйони робочих місць скорочуються в Китаї на користь країн, щодо яких не введені мита. Тисячі компаній ідуть. Звичайно, Китай хоче домовитися. Нехай спочатку будуть по-людськи працювати з Гонконгом!" - вказав американський лідер.

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Також президент США висловив упевненість, що голова КНР Сі Цзіньпін може вирішити ситуацію з Гонконгом "швидко і гуманно".

"Я знаю президента Сі Цзіньпіна дуже добре. Він прекрасний лідер, який дуже поважає свій народ. Він також хороша людина в "жорстких справах". У мене немає ніяких сумнівів, що якщо президент Сі хоче швидко і гуманно вирішити проблему Гонконгу, він може зробити це", - підкреслив Трамп.

Раніше президент США заявив, що за даними американської розвідки, китайська влада переміщує війська до кордону з Гонконгом.

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