Трамп закликав Китай проявити гуманність до Гонконгу

Про це він написав у Twitter 14 серпня.

"Мільйони робочих місць скорочуються в Китаї на користь країн, щодо яких не введені мита. Тисячі компаній ідуть. Звичайно, Китай хоче домовитися. Нехай спочатку будуть по-людськи працювати з Гонконгом!" - вказав американський лідер.

..deferral to December. It actually helps China more than us, but will be reciprocated. Millions of jobs are being lost in China to other non-Tariffed countries. Thousands of companies are leaving. Of course China wants to make a deal. Let them work humanely with Hong Kong first!

Також президент США висловив упевненість, що голова КНР Сі Цзіньпін може вирішити ситуацію з Гонконгом "швидко і гуманно".

"Я знаю президента Сі Цзіньпіна дуже добре. Він прекрасний лідер, який дуже поважає свій народ. Він також хороша людина в "жорстких справах". У мене немає ніяких сумнівів, що якщо президент Сі хоче швидко і гуманно вирішити проблему Гонконгу, він може зробити це", - підкреслив Трамп.

I know President Xi of China very well. He is a great leader who very much has the respect of his people. He is also a good man in a “tough business.” I have ZERO doubt that if President Xi wants to quickly and humanely solve the Hong Kong problem, he can do it. Personal meeting?