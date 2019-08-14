Суд дозволив виганяти демонстрантів з аеропорту Гонконгу
Про це повідомляє South China Morning Post.
«Джерело підтвердило, що адміністрація аеропорту, яку представляє старший адвокат Бенджамін Ю, отримала розпорядження судді (про розгін демонстрантів – ред.) пізно ввечері у вівторок», - йдеться у повідомленні.
Наразі немає інформації про те, які саме заходи обумовлені в ордері стосовно протестувальників, щоб вивести їх із будівлі. Але технічно він набуде чинності, коли буде вивішений в публічному місці в аеропорту.
Раніше президент США Дональд Трамп написав у Twitter, що, за даними розвідки США, Китай стягує війська до кордону з Гонконгом.
Як відомо, у Гонконгу вже два місяці тривають масові акції протесту. За даними організаторів, у них узяли участь понад мільйон людей.
За останні кілька днів протестів поліція заарештувала щонайменше 149 демонстрантів.
Фото: www.scmp.com