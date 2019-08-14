Суд дозволив виганяти демонстрантів з аеропорту Гонконгу

Адміністрація Міжнародного аеропорту Гонконгу отримала судовий ордер, що дозволяє вигнати демонстрантів з термінала, де другий день поспіль через протести скасовують авіарейси.

Про це повідомляє South China Morning Post.

«Джерело підтвердило, що адміністрація аеропорту, яку представляє старший адвокат Бенджамін Ю, отримала розпорядження судді (про розгін демонстрантів – ред.) пізно ввечері у вівторок», - йдеться у повідомленні.

Наразі немає інформації про те, які саме заходи обумовлені в ордері стосовно протестувальників, щоб вивести їх із будівлі. Але технічно він набуде чинності, коли буде вивішений в публічному місці в аеропорту.

Раніше президент США Дональд Трамп написав у Twitter, що, за даними розвідки США, Китай стягує війська до кордону з Гонконгом.

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Як відомо, у Гонконгу вже два місяці тривають масові акції протесту. За даними організаторів, у них узяли участь понад мільйон людей.

За останні кілька днів протестів поліція заарештувала щонайменше 149 демонстрантів.

Фото: www.scmp.com