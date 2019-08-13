В аеропорту Гонконгу поліція застосувала сльозогінний газ

Правоохоронці застосували сльозогінний газ проти учасників протестів у міжнародному аеропорту Гонконгу, робота якого заблокована вже другий день поспіль.

Про це повідомляє BBC.

«Поліцейські за допомогою перцевих балончиків у вівторок розганяли протестувальників, які брали участь у сутичках із силами правопорядку на території аеропорту Гонконгу. Поліція спробувала витиснути групу учасників протестів з будівлі повітряної гавані, однак протестувальники чинили опір і відмовлялися виходити. Вони кидали в поліцейських різні предмети і спорудили барикаду з візків для перевезення багажу», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що при цьому один поліцейський отримав травму, його доправили до лікарні. Стійки реєстрації не працюють, зали очікування зайняті протестувальниками.

Через протести робота аеропорту в Гонконгу вже другий день поспіль заблокована, його адміністрація прийняла рішення скасувати всі рейси.

Як повідомляв Укрінформ, масові протести почалися в Гонконгу в першій половині червня у відповідь на плани місцевої адміністрації внести поправки до закону про екстрадицію, які дозволили б видавати підозрюваних у скоєнні злочинів на материкову частину Китаю.

Коли влада Гонконгу відмовилася від внесення поправок, демонстранти почали вимагати розслідування застосування поліцією надмірно жорстких методів проти учасників протестів, а також відставки голови адміністрації Гонконгу Керрі Лем.

Фото: China Daily