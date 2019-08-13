Протести у Гонконзі: поліція арештувала майже 150 осіб

За останні кілька днів протестів У Гонконзі поліція заарештувала 149 осіб.

Про це заявив заступник комісара поліції Гонконгу Тан Пін-Чен, повідомляє China Daily.

"Радикали і далі чинять беззаконня, акти насильства по всьому Гонконгу, піддаючи життя жителів небезпеці", - наголосив Пін-Чен.

149 осіб були заарештовані з 9 по 12 серпня, їм висунуто підозри у незаконних зборах, перешкоді роботі та нападах на поліцейських, володінні зброєю та небезпечними предметами.

111 із затриманих - чоловіки і 38 - жінки у віці від 15 до 53 років.

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Як відомо, у Гонконзі вже кілька місяців сотні тисяч жителів виходять на масові демонстрації через намір влади ухвалити закон про екстрадицію правопорушників за запитом Пекіна до материкового Китаю. За даними організаторів, у акціях взяли участь понад мільйон людей.

У понеділок в аеропорту Гонконга скасували всі рейси після того, як будівлю терміналу зайняли тисячі демонстрантів.

Фото: China Daily