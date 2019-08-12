МЗС застерігає українців від участі у протестах в Гонконзі

Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України не брати участі у зібраннях, демонстраціях та протестах у Гонконгу.

Відповідні рекомендації оприлюднено на сторінці Департаменту консульської смлужби МЗС у Facebook.

“У зв’язку із загостренням безпекової ситуації у Спеціальному адміністративному районі Сянган (Гонконг), КНР, через масові акції протесту, що призвело до скасування рейсів у Міжнародному аеропорту, Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України ... обмежити пересування територією Гонконгу, уникати місць масового скупчення людей, не брати участі у зібраннях, демонстраціях", - ідеться у повідомленні.

Українцям також рекомендується відстежувати повідомлення ЗМІ, місцевих органів влади про розвиток ситуації.

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Дипломати рекомендують перевіряти статус авіарейсів на сайті Міжнародного аеропорту Гонконгу, а у разі потрапляння в надзвичайну ситуацію, виникнення загрози життю і здоров’ю або обставин, що вимагають негайного консульського реагування, - невідкладно звертатися до Посольства України в Китайській Народній Республіці за телефоном «гарячої лінії»: +86-137-0123-0647, консульський відділ: +86-10- 65326783, чи звертатися на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38 044 238 16 57, електронна пошта: cons_or@mfa.gov.ua.

Як відомо, у Гонконгу вже кілька місяців сотні тисяч жителів виходять на масові демонстрації через намір влади ухвалити закон про екстрадицію правопорушників за запитом Пекіна до материкового Китаю. За даними організаторів, у акціях взяли участь понад мільйон людей.

Сьогодні в аеропорту Гонконга скасували всі рейси після того, як будівлю терміналу зайняли тисячі демонстрантів.

Фото: SCMP/K Y Cheng