Аеропорт Гонконга скасував усі сьогоднішні рейси через протестувальників

Аеропорт Гонконга скасував на сьогодні всі рейси після того, як будівлю терміналу зайняли тисячі демонстрантів.

Про це йдеться у заяві аеропорту, повідомляє South China Morning Post.

“Всі реєстрації на рейси відбуття були скасовані. Окрім рейсів на виліт, на які вже завершено реєстрацію, та рейсів, які зараз прямують до Гонконга, решта були скасовані до кінця дня”, - йдеться у заяві.

Зазначається, що ті літаки, які нині перебувають на шляху до Гонконга, отримують дозвіл на посадку. Однак виліт решти бортів буде затриманий.

Демонстранти вже четвертий день окуповують аеропорт Гонконга - один із найбільш завантажених у світі.

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Як відомо, у Гонконгу вже кілька місяців сотні тисяч жителів виходять на масові демонстрації. Їх спричинив намір влади ухвалити закон про екстрадицію правопорушників за запитом Пекіна до материкового Китаю. За даними організаторів, у акціях взяли участь понад мільйон людей.

15 червня голова адміністрації Гонконгу Керрі Лам оголосила, що розгляд законопроєкту про екстрадицію до КНР призупинений на невизначений термін. Однак протести не вщухли - мітингувальники вимагають остаточної відмови від цього законопроєкту, відставки Лам та розслідування дій поліції під час демонстрацій.

Фото: Bloomberg