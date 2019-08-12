Поліція Гонконгу вивела на вулиці водомети для розгону протестувальників

Поліція Гонконгу вивела водомети на вулиці міста, аби зупинити протести, що тривають уже понад два місяці.

Про це повідомляє AFP.

“У понеділок поліція Гонконгу вивела на вулиці водомети для боротьби з протестувальниками, оскільки сльозогінний газ і гумові кулі не зупинили протести, що тривають уже понад два місяці”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рішення про виведення на вулиці водометів було прийняте після того, як у неділю у кількох районах Гонконгу сталися сутички між поліцією та демонстрантами. Правоохоронці застосували сльозогінний газ, а протестувальники у відповідь закидали їх камінням та поливали поліцейських з вогнегасників і водою зі шлангів.

Як відомо, вже кілька місяців сотні тисяч жителів Гонконгу виходять на масові демонстрації. Їх спричинив намір влади ухвалити закон про екстрадицію правопорушників за запитом Пекіна до материкового Китаю. За даними організаторів, у акціях взяли участь понад мільйон людей.

15 червня голова адміністрації Гонконгу Керрі Лам оголосила, що розгляд законопроєкту про екстрадицію до КНР призупинений на невизначений термін. Однак протести не вщухли - мітингувальники вимагають остаточної відмови від цього законопроєкту, відставки Лам та розслідування дій поліції під час демонстрацій.

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