Протести у Гонконзі: знову сутички з поліцією і сльозогінний газ

"Жорсткі зіткнення сталися між поліцією та продемократичними демонстрантами у неділю після того, як тисячі людей вийшли на протестний марш ", - йдеться у повідомленні.

Зіткнення сталися під час протестного маршу у гонконзькому районі Шам Шуй По. Правоохоронці застосували проти антиурядових демонстрантів сльозогінний газ. Таким чином, ще один день антиурядових протестів у Гонконзі переріс у зіткнення між маніфестантами та поліцією.

Як відомо, вже кілька місяців сотні тисяч жителів Гонконгу виходять на масові демонстрації. Їх спричинив намір влади ухвалити закон про екстрадицію правопорушників за запитом Пекіна до материкового Китаю. За даними організаторів, у акціях взяли участь понад мільйон людей.

15 червня голова адміністрації Гонконгу Керрі Лам оголосила, що розгляд законопроєкту про екстрадицію до КНР призупинений на невизначений термін. Однак протести не вщухли - мітингувальники вимагають остаточної відмови від цього законопроєкту, відставки Лам та розслідування дій поліції під час демонстрацій.

Фото: www.aninews.in