У Гонконгу знову антиурядові протести — з маршем, барикадами і сльозогінним газом

В Гонконгу у суботу, 10 серпня, проходить одразу кілька антиурядових акцій протесту за участю кількох тисяч людей.

Про це повідомляє DW.

Як зазначається, попри заборону поліції, у двох районах міста відбулися два мітинги. Протестувальники будували барикади. Коли поліція пригрозила застосувати до них силу, мітингувальники розійшлися, однак знов зібрались за кілька кілометрів. В іншому районі протестувальники намагалися не допустити поліцію у торгівельний центр, після чого силовики застосували сльозогінний газ.

Демонстранти вимагають відставки голови адміністрації Гонконгу Керрі Лам, а також розслідування випадків насильства з боку поліції щодо протестувальників.

Трохи раніше відбувся дозволений владою марш. На ньому батьки закликали посилити захист дітей після того, як під час попередніх протестів у сутички між поліцією та демонстрантами були втягнуті звичайні перехожі.

Тим часом кілька тисяч одягнутих у чорне демонстрантів вже другий день продовжують сидячу акцію протесту в аеропорту Гонконгу. Вони роздають листівки з поясненнями щодо суперечливого законопроєкту про екстрадицію громадян до Китаю та встановили монітори для демонстрації відео з останніх акцій протесту.

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Протестувальники закидають китайському уряду та владі Гонконгу порушення свобод, які Велика Британія обіцяла своїй колишній колонії під час її повернення Китаю у 1997 році. Внаслідок протестів посилилася напруженість між Пекіном та Лондоном. У п'ятницю після телефонної розмови з головою адміністрації Гонконгу міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб засудив насильство з боку поліції проти мітингувальників і закликав до незалежного розслідування таких випадків.

Ця заява обурила Пекін, офіційні представники якого закликали Велику Британію "припинити втручання у внутрішні справи Китаю".

Як відомо, вже кілька місяців сотні тисяч жителів Гонконгу виходять на масові демонстрації. Їх спричинив намір влади ухвалити закон про екстрадицію правопорушників за запитом Пекіна до материкового Китаю. За даними організаторів, в акціях брали участь понад мільйон людей.

15 червня глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам оголосила, що розгляд законопроєкту про екстрадицію до КНР призупинений на невизначений термін. Однак протести не вщухли - мітингарі вимагають остаточної відмови від цього законопроєкту, відставки Лам та розслідування дій поліції під час демонстрацій.