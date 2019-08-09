Аеропорт Гонконгу обмежив вхід у термінали через протести

Аеропорт Гонконгу вводить обмеження на вхід в термінали через протести.

Про це заявили у пресслужбі аеропорту, повідомляє CNA.

"Для підтримки безперебійного процесу відправлення пасажирів і роботи терміналу, тільки пасажири з авіаквитками на виліт або посадковими талонами на найближчі 24 години, дійсними проїзними документами, а також співробітники аеропорту з посвідченнями особи будуть допускатися в термінал 1 для реєстрації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що акції протесту заплановані на 9-11 серпня.

"Пасажирам також рекомендується перевірити статус рейсу на вебсайті Гонконзького міжнародного аеропорту або в мобільному додатку HKG My Flight або звернутися до авіакомпаній щодо оновленої інформації перед приїздом до аеропорту", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, протести в Гонконзі тривають від червня після того, як влада ініціювала законопроєкт про екстрадицію в материковий Китай. На вулиці виходили до мільйона осіб.

Противники законопроєкту вважають, що він може бути використаний для передачі в руки китайського правосуддя дисидентів і несправедливо переслідуваних людей.

Після масових протестів влада заявила, що зупиняє впровадження законопроєкту, мітингувальники ж вимагали повністю від нього відмовитися.

Фото: Bloomberg