Китай розпочав “навчання” з подолання сутичок на кордоні з Гонконгом

У місті Шеньчжень, що в південній китайській провінції Гуандун, біля Гонконгу, понад 12 тисяч силовиків розпочали навчання, до яких, зокрема, входять заходи з подолання сутичок під час протестів.

Про це повідомляє South China Morning Post із посиланням на місцеву поліцію.

“Понад 12 тисяч поліцейських зібралися в Шеньчжені, в південній китайській провінції Гуандун, у вівторок для тренування, до яких, зокрема, входять заходи з подолання сутичок під час протестів, таких як у Гонконгу”, - йдеться у повідомленні.

У поліції заявили, що тренування є частиною безпекової підготовки до 70-ї річниці утворення КНР, яке країна святкуватиме 1 жовтня.

Проте таймінг цих тренувань випадково збігся з протестами у Гонконзі, які тривають уже два місяці.

Більш того, нещодавно на цих протестах сталися два інциденти, коли демонстранти кидали національний прапор Китаю на землю.

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Як відомо, протести в Гонконзі тривають від червня після того, як влада ініціювала законопроєкт про екстрадицію в материковий Китай. На вулиці виходили до мільйона людей.

Противники законопроєкту вважають, що він може бути використаний для передачі в руки китайського правосуддя дисидентів і несправедливо переслідуваних людей.

Після масових протестів влада заявила, що зупиняє впровадження законопроєкту, мітингувальники ж вимагали повністю від нього відмовитися.

Photo: Weibo