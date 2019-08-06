Пекін застеріг США від втручання у справи Гонконгу

Китай обурився висловлюваннями американських офіційних осіб щодо ситуації в його Спеціальному адміністративному районі Сянган (Гонконг) і застеріг від втручання у справи КНР.

Про це заявила офіційний представник МЗС КНР Хуа Чуньїн на брифінгу для журналістів у вівторок, повідомляє Міжнародне радіо Китаю.

«Відповідні представники американської сторони видають чорне за біле, змішують правду і брехню, виношують злі наміри. Ми виступаємо категорично проти всього цього», - сказала Хуа Чуньїн.

Вона закликала американську сторону припинити потурати елементам, які здійснюють насильницькі протиправні дії, припинити втручання в справи Сянгана та застерегла від недооцінки «твердої рішучості Китаю» в послідовній реалізації принципу «одна держава, два устрої», захист стабільності регіону.

Зі свого боку речник Управління уповноваженого МЗС Китаю у Гонконзі у вівторок назвав конкретно, чиї висловлювання в США влада вважає «вкрай помилковими». Це - спікер Палати представників США Ненсі Пелосі. Китайська сторона, за словами речника, висловлює «рішуче засудження, невдоволення та заперечення щодо кричущої підтримки Пелосі насильницьких правопорушників» у Гонконзі та її «грубого втручання у питання Гонконгу та внутрішні справи Китаю».

З точки зору влади, деякі радикали, незважаючи на закон, порядок та громадські інтереси, вже протягом певного часу «безпідставно чинили насильство та вандалізм, нахабно топтали верховенство закону Гонконгу, серйозно завдали шкоди основній безпеці жителів Гонконгу, відверто оскарживши суверенітет та гідність держави та суть принципу «одна країна, дві системи». Це штовхає Гонконг на межу дуже небезпечної ситуації.

«Жодне суспільство не може терпіти цього, і жоден уряд не може сидіти, склавши руки», - підкреслив речник.

Як повідомлялося, протести в Гонконзі тривають від червня після того, як влада ініціювала законопроєкт про екстрадицію в материковий Китай. На вулиці виходили до мільйона людей. Зокрема, під час операції учора поліція заарештувала 148 осіб. Між протестувальниками і правоохоронцями сталися сутички.

Загалом у період з 9 червня по ранок 5 серпня було затримано, за офіційними даними, 420 учасників. При виконанні службових обов'язків отримали поранення 139 співробітників поліції.