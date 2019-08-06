Протести у Гонконзі: поліція нарахувала майже 150 затриманих

Поліція заявила, що в ході протестів у Гонконзі було затримано 148 осіб.

Про це повідомляє Сhannel News Asia.

"Під час операції учора поліція заарештувала 148 осіб, серед яких 95 чоловіків та 53 жінок віком від 13 до 63 років", - заявив журналістам комісар Джон Це.

Як зазначається, між протестувальниками і правоохоронцями сталися сутички. В ході протестів поліція випустила близько 800 снарядів зі сльозогінним газом.

Зі свого боку, протестувальники закидали силовиків яйцями, а за допомогою рогаток кидали в них цеглу. Під “обстріл” потрапив багатоквартирний комплекс, де розміщуються працівники поліції та їх родини, а також 21 поліцейський відділок.

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Як відомо, протести в Гонконзі тривають від червня після того, як влада ініціювала законопроєкт про екстрадицію в материковий Китай. На вулиці виходили до мільйона людей.

Противники законопроєкту вважають, що він може бути використаний для передачі в руки китайського правосуддя дисидентів і несправедливо переслідуваних людей.

Після масових протестів влада заявила, що зупиняє впровадження законопроєкту, мітингувальники ж вимагали повністю від нього відмовитися.