У Гонконгу поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів

У Гонконгу поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів

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Укрінформ
Поліція Гонконгу застосувала сльозогінний газ проти протестувальників після того, як останні закидали яйцями силовиків.
Про це повідомляє кореспондент South China Morning Post Карен Жанг у Twitter.

“Поліція вистрілила сльозогінний газ після того, як протестувальники закидали її яйцями на дорозі в Тайпо”, - зазначила вона.

Жанг також додала, що одному з демонстрантів потрапив у голову камінь з боку натовпу. Йому надається медична допомога.

5 серпня у Гонконгу розпочався загальноміський страйк.

Як відомо, протести в Гонконзі тривають від червня після того, як влада ініціювала законопроєкт про екстрадицію в материковий Китай. На вулиці виходили до мільйона людей.

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Противники законопроєкту вважають, що він може бути використаний для передачі в руки китайського правосуддя дисидентів і несправедливо переслідуваних людей.

Після масових протестів влада заявила, що зупиняє впровадження законопроєкту, мітингувальники ж вимагали повністю від нього відмовитися.

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