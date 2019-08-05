У Гонконгу поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів

“Поліція вистрілила сльозогінний газ після того, як протестувальники закидали її яйцями на дорозі в Тайпо”, - зазначила вона.

15:32 Police fired tear gas near Tai Po station at Nam Wan road after getting hit with eggs by protesters on the other side of the road in Taipo. #antiELAB pic.twitter.com/2osJzgul8Z — Karen Zhang (@karenised) August 5, 2019

Жанг також додала, що одному з демонстрантів потрапив у голову камінь з боку натовпу. Йому надається медична допомога.

5 серпня у Гонконгу розпочався загальноміський страйк.

Як відомо, протести в Гонконзі тривають від червня після того, як влада ініціювала законопроєкт про екстрадицію в материковий Китай. На вулиці виходили до мільйона людей.

Читайте також: У Гонконгу розпочався загальноміський страйк

Противники законопроєкту вважають, що він може бути використаний для передачі в руки китайського правосуддя дисидентів і несправедливо переслідуваних людей.

Після масових протестів влада заявила, що зупиняє впровадження законопроєкту, мітингувальники ж вимагали повністю від нього відмовитися.