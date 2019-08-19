Україна має навчитися заробляти на високих технологіях - дипломат

Україна повинна навчитися заробляти у сфері високих технологій, бо саме вони дозволять знижувати трансакційні витрати економіки і створювати високу додану вартість держави у світі.

Зрештою, у нашому столітті код Незалежності є значною мірою комп'ютерним кодом. Про це у своїй статті для DT.UA пише Дмитро Кулеба, постійний представник України при Раді Європи.

На його думку, здатність ключових українських гравців домовитися про червоні лінії і дотримуватися цієї домовленості, грамотне балансування у питанні жорсткої безпеки, більш відкритий підхід до питання ідентичності та захоплення своєї частки світового ринку високих технологій — це шлях до побудови сучасної ефективної держави, про яку ми від покоління до покоління мріяли і здобули нарешті 1991 року.

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"Держави, що матиме не лише амбіції, а й здатність їх реалізовувати, і в якій буденна реформа не потребуватиме подвигу, — зазначає дипломат. — Незалежність є свободою, а отже найвищою цінністю. Якщо нам дорога наша Незалежність, ми маємо зробити так, щоб вона щодня не обходилася нам занадто дорого. Людські, економічні та емоційні ресурси нашої країни не є невичерпними. Все це не справа кількох рішень. Це справа щоденної кропіткої роботи. І тому нині Україні потрібна політика зухвалого здорового глузду — це пароль доступу до розвитку її Незалежності".