У Запоріжжі на International IT Forum презентують бренд цифрової держави. Захід відбудеться у вересні.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

"27 вересня за підтримки Офісу Президента України відбудеться International IT Forum у Запоріжжі. На ньому буде вперше презентовано бренд цифрової держави", - йдеться у повідомленні.

На форумі працюватимуть три локації: 1. Панельна дискусія, де експерти обговорюватимуть наявні можливості державно-приватного партнерства в межах діджиталізації у державі. 2. Виступи власників і керівників компаній світового рівня, присвячені сучасним трендам у сфері впровадження інновацій як у бізнесі, так і в державному чи муніципальному управлінні. 3. Інтерактивна виставкова зона з експонатами від компаній (розробки у сфері робототехніки, віртуальної та доповненої реальності, автоматизації, smart-технологій тощо).

«Україна перетвориться з аутсорсингової країни на ту, що створює продукти у сфері інформаційних технологій. Саме тому ми всією командою на чолі з Офісом Президента радо підтримуємо ініціативи, які відповідають нашому баченню перспектив розвитку держави, і, крім цього, спрямовані на розкриття наявних можливостей для бізнесу в епоху цифрових змін, а також на популяризацію цінності інновацій серед українців у цілому. Однією з таких ініціатив є International IT Forum у Запоріжжі», – цитує пресслужба радника Президента Михайла Федорова на робочій зустрічі з організаторами форуму.

International IT Forum – це міжнародний захід, який цього року об’єднає понад 3 тис. національних та міжнародних компаній зі сфери інновацій та IT. Головна мета заходу – популяризація цінності якісного життя із впровадженими інноваціями, демонстрація комфорту, зручності та доступності цифрових змін, які відбуваються у державі.