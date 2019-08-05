Команда Президента планує трансформувати Мінінформ в IT-міністерство

Міністерство інформаційної політики необхідно трансформувати у відомство, яке відповідає за розвиток цифрових технологій.

Таку думку висловив радник Президента Михайло Федоров в інтерв'ю LIGA.net

"IT-міністерство" звучить, звичайно, некоректно. Мені більше подобається "міністерство цифрових трансформацій". Багато країн світу йдуть від цифрових міністерств. Я вважаю, що створювати нове міністерство не потрібно. Потрібно трансформувати якесь існуюче - наприклад, Міністерство інформаційної політики. І об'єднати в ньому всі необхідні організації, щоб реалізовувати цифрові трансформації", - сказав Федоров.

Він також висловив свою думку з приводу можливого майбутнього керівника IT-міністерства: "Зараз ви його (ім'я керівника - ред.) не почуєте. Різні варіанти розглядаються", - сказав радник Президента.

Федоров уточнив, що впливає на політику діджиталізаціі в Україні. "Зараз немає органу, який формує політику у сфері діджиталізаціі. Це робить Секретаріат Кабміну. Це повна маячня, зайвий тромб в усій системі. Якщо хочеш винести якесь рішення на Кабмін, потрібно щоб секретаріат підписав і виніс його. Тобто Держагентство з електронного управління ніяк не могло це зробити", - сказав він.