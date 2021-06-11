5 очікувань від збірної України на Євро-2020

13-го червня перший матч проти Голландії.

За два дні збірнаУкраїни розпочне свій шлях на чемпіонаті Європи 2020. «Синьо-жовті» вперше в історії кваліфікувалися до фінальної частини Євро з першого місця, залишивши позаду збірну Португалії. Підопічні Андрія Шевченка потрапили в групу до Нідерландів, Австрії й ПівнічноїМакедонії. Національна команда підходить до чемпіонату Європи, маючи в складі не лише перспективну молодь, але й футболістів з топ-5 ліг світу. Чого очікувати від симпатичної команди Шевченка?

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1.Вихід з групи

ЗбірнаУкраїни потрапила у групу, з якої можна виходити в плей-офф турніру. Збірна Нідерландів хоч і вважається фаворитом, але нетиповий для голландського футболу тренер (Франк Де Бур з його 3-5-2), кадрові проблеми (втрата зіркового ван Дейка, травма де Лігта) і невпевнені результати (2:2 з Шотландію) роблять цей колектив вразливим. Якщо поразку від голландців сприймуть спокійно, то, при всій повазі, негативний результат проти Північної Македонії не пробачать.

Третій матч проти прямого конкурента, збірної Австрії, може стати ключовим. Футбольний експерт Євген Левченко сказав нам у розмові, що невихід збірноїУкраїни з групи буде цілковитим провалом.

2.Гідна гра проти голландців

Голландія вже багато десятиліть вважається еталоном футбольної тактики й організації гри. Підбір виконавців нинішньої збірної робить цей колектив грізним супротивником. Попри це, в першійгрі на Євро ми не повинні весь матч відсиджуватися в глибокому захисті.

Враховуючи манеру гри команди Шевченка, можна сподіватися на відрізки активних атакувальних дій від «синьо-жовтих». Нам під силу нав’язати цій збірній свій футбол. Матч відбору проти Португалії (перемога 2:1) й гра з Францією (1:1) у відборі на ЧС повинні стати моделлю на найближчий поєдинок проти голландців.

3.Конструктив в атаці + реалізація

Наша збірна має в активі яскравих атакувальних футболістів. Малиновський, Зінченко і Яремчук повинні порозумітися й доповнювати один одного. Комбінаційну гру ми здатні показувати не лишеу матчах з командами калібру Кіпру.

Визначну роль може і повинен зіграти Андрій Ярмоленко. Головний тренер збірної України неодноразово декларував важливість цього футболіста для команди. Реалізація є мірилом впевненості в собі. В товариських матчах перед Євро всі лідери відзначилися, тому повинні перенести цювпевненість на Євро.

4.Засяяти на «вітрині» європейської арени

ЗбірнаУкраїни має в своєму активі перспективну молодь. Миколенко, Забарний і Бущан на солідному рівні зіграли в сезоні 2020/21. Форвард киян Артем Бесєдін повернувся після дискваліфікації і мотивований доводити свій клас.

Саме в поєдинкахчемпіонату Європи потрібно заявляти про себе і виборювати місце в командах топ-5 чемпіонатів. Переїзд в Європу означає солідний стрибок в розвитку. Яремчук, Зінченко і Малиновський вже довели це.

5.Турнір життя для Циганкова

Вінгер «Динамо» Віктор Циганков заявив про себе, як один з найперспективніших українських футболістів. Він став лідером киян і неодноразово вирішував долі великих матчів (згадаймо хоча б матч проти Іспанії в Лізі націй). На жаль, вже другий сезон Віктору надокучають травми, тому він не може реалізувати свій потенціал в повній мірі.

Попри це, Циганков досі залишається одним з найдорожчих українських футболістів (25 мільйонів євро на transfermarkt). Українському вболівальнику дуже хотілося б, щоб футболіст оговтався від травм і зміг засяяти у всій красі хоча б в одному матчі чемпіонату Європи. Це додасть йому впевненості і може стати відправною точкою для Віктора, як гравця топ-рівня.

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13-го червня збірна України розпочне свій шлях на Євро матчем проти Голландії. Попри значні проблеми лідерів «синьо-жовтих» (грижа у Малиновського, поразка Зінченка у фіналі Ліги чемпіонів, гольова засуха Яремчука за збірну), на національну команду покладають чималі сподівання. ЗбірнаУкраїни повинна матеріалізувати хоч половину очікувань вболівальників.