Шевченко: Постараємося добре підготуватися до першого матчу Євро-2020

У неділю, 13 червня, національна збірна України з футболу проведе свій перший матч у фінальній стадії Євро-2020 проти Нідерландів.

Сьогодні на пресконференції в Бухаресті головний тренер української комнади Андрій Шевченко, зокрема, зазначив, що його підопічним вдасться упоратися з передстартовим тиском, передає Укрінформ.

"Звичайно, футболісти відчувають тиск. Це нормально. Думаю, це приємний тиск. Це фінальна частина, один з найвідповідальніших моментів. Хлопці мають насолодитися почуттям тиску. І впоратися з ним. Ми не нагнітаємо обстановку. Працюємо за планом, який розробили. Приїхали, є кілька днів, аби найкраще підготуватися. Спробуємо максимально використати ці дні, щоб підготуватися до першого матчу, який є дуже важливим і дуже важким. Я задоволений заключним етапом підготовки до Євро. Наш перший суперник - Нідерланди не має слабких позицій. У них є не тільки Депай, але й низка футболістів, до яких ми поставимося дуже серйозно. Ми ставимо завжди на командну гру. Індивідуально з одним футболістом не гратимемо. У нас є чітка структура гри, яку ми завжди дотримуємося", - сказав Шевченко.

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Він також відзначив теплий прийом украінскуой збірної у Бухаресті.

"Мені дуже приємно, що нас дуже тепло зустріли у Бухаресті, - підкреслив наставник української збірної. - Велика подяка організаторам. Нас вже відвідав тренер «Динамо» Мірча Луческу, команді також допомагає тут ексдинамівець Флорін Чернат. Луческу, до речі, провів відмінну работув «Динамо», виграв чемпіонат. У збірній України традиційно найбільше гравців із «Шахтаря» та «Динамо». Луческу працював в обох клубах. Він один з найуспішніших тренерів в Україні, допомогає українським футболістам зростати. Він готовий допомогти нам і тут, якщо знадобиться".

Фото: uaf.ua.