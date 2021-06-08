Сьогодні футболісти збірної України вирушають до Бухареста

8 червня збірна України з футболу залишає Харків і вирушає до столиці Румунії, де базуватиметься під час Євро-2020.

Про це повідомляє на сайті УАФ прессекретар національної команди Олександр Гливинський, передає Укрінформ.

"Команда залишила затишний харківський готель Superior Golf & Spa Resort, що впродовж трьох тижнів був її домівкою під час підготовки до фінального турніру чемпіонату Європи. Андрій Шевченко вручив приз "Накращому футболісту — легіонеру України, який грає за кордоном". За опитуванням експертів УАФ та Всеукраїнської асоціації футболістів-професіоналів, перемогу в цій номінації здобув Руслан Маліновський. У складі національної команди залишилися 26 гравців, які ввійшли до офіційної заявки збірної України на Євро-2020. Андрій Лунін та Богдан Михайліченко залишили розташування команди сьогодні вранці, Богдан Лєднєв, Артем Бондаренко та Олександр Сирота зробили це днем раніше", - зазначається у повідомленні.

Вже 9 червня розпочинається робочий графік "у режимі Євро". На 11.30 заплановано прес-конференцію головного тренера та одного з гравців збірної України в конференц-залі Українського медіацентру, який саме завтра розпочне свою роботу. Перше тренування "синьо-жовтих" на офіційній базі команди, стадіоні "Волунтарі", відбудеться ввечері.

Заявка збірної України на Євро-2020:

воротарі - 1 (постійний номер на чемпіонаті). Георгій Бущан ("Динамо"), 12. Андрій Пятов, 23. Анатолій Трубін (обидва - "Шахтар");

захисники - 2. Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія), 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 21. Олександр Караваєв, 24. Олександр Тимчик, 25. Денис Попов (усі - "Динамо"), 4. Сергій Кривцов, 22. Микола Матвієнко (обидва - "Шахтар");

півзахисники - 3. Георгій Судаков, 6. Тарас Степаненко, 11. Марлос (усі - "Шахтар"), 5. Сергій Сидорчук, 10. Микола Шапаренко, 15. Віктор Циганков (усі - "Динамо"), 7. Андрій Ярмоленко ("Вест Гем", Англія), 8. Руслан Малиновський ("Аталанта", Італія), 14. Євген Макаренко ("Кортрейк", Бельгія), 17. Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), 18. Роман Безус ("Гент", Бельгія), 20. Олександр Зубков ("Ференцварош", Угорщина);

нападники - 9. Роман Яремчук ("Гент", Бельгія), 19. Артем Беседін ("Динамо"), 26. Артем Довбик ("Дніпро-1").

Фото: uaf.ua.