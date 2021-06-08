Футболіст збірної Нідерландів Донні ван де Бек пропустить Євро-2020
Укрінформ
Збірна Нідерландів, яка є суперницею команди України на чемпіонаті Європи, втратила хавбека Донні ван де Бека.
24-річний футболіст англійського клубу "Манчестер Юнайтед" пропускає Євро через травму, повідомляє офіційний сайт збірної Нідерландів.
Перший груповий матч Нідерланди проведуть у квартеті С проти України в неділю, 13 червня. У четвер, 17 червня, суперницею "помаранчевих" буде Австрія. Завершать груповий етап нідерландці зустріччю з Північної Македонією у понеділок, 21 червня.
Усі поєдинки команда проведе на стадіоні Johan Cruijff ArenA в Амстердамі.
Фото: telegraaf.nl.