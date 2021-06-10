Миколенко: Будемо на піку фізичної форми до першої гри Євро-2020

У неділю, 13 червня, національна збірна України з футболу проведе свій перший матч у фінальній стадії Євро-2020 проти Нідерландів.

Сьогодні в Українському медіацентрі в Бухаресті відбулася пресконференція за участю захисника Віталія Миколенка та хавбека Тараса Степаненка, повідомляє пресслужба УАФ.

"Ми приїхали на Євро на позитивних емоціях, - заявив Миколенко. - Думаю, це правильно, що нас зібрали раніше, сезон закінчився у різних команд в різні терміни. Але зараз ми на одному рівні фізичної підготовки. Будемо на піку до першої гри. Мої фізичні кондиції чудові, щодо морального стану - присутнє деяке хвилювання, адже для мене це перший Євро. Стартова гра завжди викликає хвилювання".

Степаненко, у свою чергу, зазначив, що збірна України прагнутиме піднести сюрпризи фаворитам першості.

"Ми виконали велику роботу в Україні. Вона була спрямована більше на те, щоб привести всіх до однакових кондицій, підтягнути фізичний стан. У когось було більше відпочинку, у когось - менше. У Бухаресті цілеспрямовано готуємося до першого матчу. Фаворити? Ми обговорювали з хлопцями цю тему. Є серйозна група з Німеччиною, Португалією, Угорщиною і Францією. У Іспанії є певні проблеми... Фаворити загалом ті ж самі. Сподіваюся, будуть сюрпризи. Спробуємо піднести їх", - сказав півзахисник.

Як повідомляв Укрінформ, на груповому етапі фінальної стадії Євро-2020 збірна України, окрім матчу з Нідерландами, зіграє проти національних команд Австрії та Північної Македонії.

Фото: Віталій Миколенко/uaf.ua.