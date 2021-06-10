Букмекери оцінили шанси збірних на виграш Євро-2020

З 11 червня по 11 липня на футбольних полях Європи відбудеться фінальна стадія чемпіонату континенту-2020, яку через пандемію коронавірусу перенесли на один рік.

З-поміж 24-х збірних букмекери вважають фаворитом діючий чемпіонів світу французів (коефіцієнт на перемогу на Євро - 5,50). Успіх Збірної України оцінюють коефіцієнтом 101,00, передає Укрінформ. Котирування букмекерівської контори William Hill на виграш Євро-2020: Франція - 5,50 Англія - 6,00 Бельгія - 7,00 Португалія - 9,00 Італія - 9,00 Іспанія - 9,00 Німеччина - 9,00 Нідерланди - 15,00 Данія - 29,00 Хорватія - 34,00 Туреччина - 51,00 Швейцарія - 76,00 Польща - 81,00 Швеція - 101,00 УКРАЇНА - 101,00 Росія - 101,00 Чехія - 126,00 Австрія - 126,00 Вельс - 151,00 Словаччина - 251,00 Шотландія - 251,00 Угорщина - 401,00 Північна Македонія - 501,00 Фінляндія - 501,00. Читайте також: Розклад усіх поєдинків чемпіонату Європи з футболу Додамо, що Євро-2020 розпочнеться 11 червня матчем на "Стадіо Олімпіко" у Римі між командами Туреччини та Італії. Зустріч розпочнеться о 22.00. Фото: Getty Images.