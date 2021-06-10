Букмекери оцінили шанси збірних на виграш Євро-2020

Букмекери оцінили шанси збірних на виграш Євро-2020

Укрінформ
З 11 червня по 11 липня на футбольних полях Європи відбудеться фінальна стадія чемпіонату континенту-2020, яку через пандемію коронавірусу перенесли на один рік.

З-поміж 24-х збірних букмекери вважають фаворитом діючий чемпіонів світу французів (коефіцієнт на перемогу на Євро - 5,50). Успіх Збірної України оцінюють коефіцієнтом 101,00, передає Укрінформ.

Котирування букмекерівської контори William Hill на виграш Євро-2020:

Франція - 5,50

Англія - 6,00

Бельгія - 7,00

Португалія - 9,00

Італія - 9,00

Іспанія - 9,00

Німеччина - 9,00

Нідерланди - 15,00

Данія - 29,00

Хорватія - 34,00

Туреччина - 51,00

Швейцарія - 76,00

Польща - 81,00

Швеція - 101,00

УКРАЇНА - 101,00

Росія - 101,00

Чехія - 126,00

Австрія - 126,00

Вельс - 151,00

Словаччина - 251,00

Шотландія - 251,00

Угорщина - 401,00

Північна Македонія - 501,00

Фінляндія - 501,00.

Читайте також: Розклад усіх поєдинків чемпіонату Європи з футболу

Додамо, що Євро-2020 розпочнеться 11 червня матчем на "Стадіо Олімпіко" у Римі між командами Туреччини та Італії. Зустріч розпочнеться о 22.00.

Фото: Getty Images.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-