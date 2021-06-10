Букмекери оцінили шанси збірних на виграш Євро-2020
З-поміж 24-х збірних букмекери вважають фаворитом діючий чемпіонів світу французів (коефіцієнт на перемогу на Євро - 5,50). Успіх Збірної України оцінюють коефіцієнтом 101,00, передає Укрінформ.
Котирування букмекерівської контори William Hill на виграш Євро-2020:
Франція - 5,50
Англія - 6,00
Бельгія - 7,00
Португалія - 9,00
Італія - 9,00
Іспанія - 9,00
Німеччина - 9,00
Нідерланди - 15,00
Данія - 29,00
Хорватія - 34,00
Туреччина - 51,00
Швейцарія - 76,00
Польща - 81,00
Швеція - 101,00
УКРАЇНА - 101,00
Росія - 101,00
Чехія - 126,00
Австрія - 126,00
Вельс - 151,00
Словаччина - 251,00
Шотландія - 251,00
Угорщина - 401,00
Північна Македонія - 501,00
Фінляндія - 501,00.
Додамо, що Євро-2020 розпочнеться 11 червня матчем на "Стадіо Олімпіко" у Римі між командами Туреччини та Італії. Зустріч розпочнеться о 22.00.
Фото: Getty Images.