Циганков повернувся в загальну групу і поїде на матч з Нідерландами

11 червня наша збірна вирушає в Амстердам на перший матч Євро-2020.

Збірна України сьогодні, 10 червня, провела два тренування. На вечірньому занятті всі футболісти працювали в загальній групі, передає Укрінформ.

Раніше вінгер збірної Віктор Циганков, якого і досі турбує стара травма, обмежувався біговою роботою. Однак на останньому тренуванні займався разом з усіма.

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Гравець відправиться разом з командою на матч першого туру групового етапу Євро-2020 проти Нідерландів. Підопічні Андрія Шевченка переїдуть з Бухареста в Амстердам в п'ятницю, 11 червня.

Як повідомляв Укрінформ, збірна України представила фінальну заявку на Євро з 26 футболістів. До списку не потрапили воротар Андрій Лунін, захисники Олександр Сирота і Богдан Михайличенко, хавбеки Богдан Леднєв і Артем Бондаренко.

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